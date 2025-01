Una nuova promozione su Xbox consente di ottenere due giochi indie gratis con l'acquisto di uno

L'offerta non è visibile su internet, almeno per il momento, ma si può consultare accedendo alle promozioni direttamente dalla console e si tratta di un'iniziativa che può risultare particolarmente conveniente, se si selezionano con attenzione i titoli.

C'è un'interessante iniziativa promozionale al momento in corso su Xbox Store , che consente di ottenere due giochi indie gratis per ogni titolo acquistato appartenente all' elenco predisposto per questa particolare promozione.

Una lista selezionata

In sostanza, possiamo scegliere tre giochi dalla lista di titoli indie in offerta e di questi pagheremo soltanto il più caro, mentre gli altri due vengono sostanzialmente regalati.

Una schermata della promozione, riportata da Pure Xbox

Bisogna ovviamente considerare che molti di questi sono spesso offerti con gli sconti settimanali, ma facendo qualche calcolo e selezionando attentamente i giochi da prendere è possibile comunque fare degli ottimi affari anche con questa iniziativa.

In pratica, al prezzo di un singolo gioco se ne possono ottenere tre, peraltro da un elenco che contiene anche molti titoli interessanti e alcuni anche piuttosto recenti.

Tra i giochi da tenere in particolare considerazione possiamo evidenziare la presenza di High on Life, The Long Dark, Untitled Goose Game, The Ascent, Braid: Anniversary Edition, Loot River, Creaks, Below e tanti altri, dunque consigliamo di dare un'occhiata all'elenco e valutare la possibilità di sfruttare la promozione di questa settimana, che si affianca agli altri sconti disponibili.