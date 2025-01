Sony dona un grossa cifra per aiutare Los Angeles contro gli incendi

L'azienda ha dichiarato in un comunicato che il denaro verrà donato per aiutare a sostenere i primi soccorritori, le iniziative di soccorso, la ricostruzione della comunità e i programmi di assistenza. Le divisioni cinematografiche e televisive di Sony hanno sede a Los Angeles. Anche Sony Santa Monica , che produce i giochi di God of War, ha sede nella zona.

Sony ha donato 5 milioni di dollari per aiutare la città di Los Angeles. Come probabilmente saprete, numerosi incendi continuano a devastare l'area di Los Angeles, con il contribuito della siccità e dei forti venti.

La comunicazione di Sony

Nel tweet ufficiale della compagnia che trovate qui sotto, Kenichiro Yoshida, presidente e CEO e Hiroki Totoki, presidente e COO, hanno dichiarato: "Sony Group Corporation contribuisce con 5 milioni di dollari a sostenere i primi soccorritori, le iniziative di soccorso e ricostruzione della comunità e i programmi di assistenza per le persone colpite dai devastanti incendi nel sud della California. Los Angeles è la sede delle nostre attività di intrattenimento da oltre 35 anni. Continueremo a lavorare con i nostri dirigenti locali per determinare il modo migliore in cui il gruppo Sony può sostenere i soccorsi e gli sforzi di recupero nei giorni a venire".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sony non è l'unica azienda a donare ai soccorsi: Netflix e NBC Universal hanno annunciato donazioni per 10 milioni di dollari ciascuna. La cantante Beyonce, invece, ha donato 2,5 milioni di dollari.

Necrosoft Games sta guidando un'iniziativa per creare un "California Fire Relief Bundle" su itch.io che invita gli sviluppatori di giochi a donare i propri prodotti per una campagna di beneficenza per raccogliere fondi per i soccorsi.

Inoltre, Riot Games dice ai dipendenti di Los Angeles di pensare solo a scappare dagli incendi, il lavoro non se ne va.