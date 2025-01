La data di uscita di The Last of Us Stagione 2 è stata calcolata dai fan tramite la scaletta di HBO

Per il momento ancora non abbiamo altre informazioni ufficiali, ma i fan credono di aver capito quando sarà pubblicata la seconda stagione di The Last of Us. Il tutto grazie alla scaletta di HBO.

La serie TV di The Last of Us tornerà ad aprile, come già sappiamo. La conferma ufficiale è arrivata da Sony e HBO, ma ancora non ci è stato detto esattamente quando. Già questa informazione ha richiesto del tempo per essere svelata, con l'editore che pian piano riduceva il periodo di uscita, visto che ha iniziato svelando l'anno, poi il trimestre e infine il mese esatto.

I calcoli dei fan per l'uscita di The Last of Us Stagione 2

Dovete infatti sapere che The Last of Us è una di quelle serie che vanno in onda nello slot della domenica sera, uno dei più importanti per HBO. Di conseguenza già questo riduce le date possibili a quattro. Non è però granché come informazione, lo ammettiamo. I fan hanno però fatto un paio di conti.

Kaitlyn Dever sarà Abby in The Last of Us Stagione 2

The White Lotus Stagione 3, altra importante serie di HBO, andrà in onda a partire dal 16 febbraio e terminerà domenica 6 aprile. La conseguenza logica è che The Last of Us copra lo slot che non sarà più occupato da The White Lotus.

In altre parole, The Last of Us Stagione 2 sarebbe in arrivo il 13 aprile. Ovviamente questa è più una speculazione che altro, pur ammettendo che ha molto senso. Ricordiamo poi che questa stagione sarà più breve della prima e potrà contare solo su sette episodi. Secondo i calcoli, quindi, la serie terminerà il 25 maggio. In Italia sarà visibile tramite Sky e Now TV.

Vi lasciamo infine al più recente intenso trailer di The Last of Us Stagione 2.