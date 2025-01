Vendite console crollate nel 2024 in Europa, con cali a doppia cifra per tutte le piattaforme

Il mercato europeo dei videogiochi PC e console nel 2024 ha fatto registrare una crescita ridottissima nella vendita dei gioco, soltanto +1%, per una situazione molto difficile lato hardware, con cali a doppia cifra per tutte le piattaforme, stando ai dati di GSD, la compagnia che si occupa di raccoglierli ed elaborarli in tutto il continente.

In totale sono stati venduti 188,1 milioni di giochi tra PC e console, 131,6 milioni dei quali in formato digitale (+15% su base annua), con i restanti 56,5 milioni venduti in formato fisico (-22% su base annua).

Il gioco più venduto dell'anno è stato EA Sports FC 25, per la sorpresa di nessuno. Da segnalare però il calo delle vendite del 5% rispetto a EA Sports FC 24. Il secondo è stato Call of Duty: Black Ops 6, che ha venduto il 9% di copie in più di Modern Warfare 3 in periodi di tempo comparabili. Il risultato è tanto più notevole se si pensa che l'ultimo Call of Duty è stato lanciato anche sul servizio in abbonamento stile Netflix, Xbox Game Pass.