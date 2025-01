Marvel Rivals dichiara guerra ai cheater su PlayStation e Xbox che usano adattatori per mouse e tastiera

Il messaggio menziona direttamente brand purtroppo ben noti all'interno del panorama degli sparatutto competitivi, come XIM, Cronus Zen, Titan Two, KeMander e Brook Sniper . Parliamo di adattatori che permettono di camuffare gli input di mouse e tastiera come se fossero quello dei controller. Non solo, in questo modo i bari possono ottenere sia la precisione superiore offerta da un mouse che la mira assistita per i controller.

Con un post pubblicato sul sito ufficiale di Marvel Rivals , gli sviluppatori di NetEase Games hanno messo bene in chiaro che sono assolutamente contro ogni forma di cheating, parlando nello specifico degli adattatori per PlayStation e Xbox che permettono di usare mouse e tastiera , offrendo un netto e disonesto vantaggio nei confronti degli altri giocatori.

I bari riceveranno sanzioni pesanti

Nel suo post, NetEase afferma di aver creato uno strumento molto accurato per la detezione di questi dispositivi che permetterà agli sviluppatori di "identificare con precisione coloro che utilizzano adattori per mouse e tastiera". Chi verrà sorpreso a barare ovviamente riceverà delle sanzioni pesanti, inclusa la sospensione temporanea o permanente dell'account e la rimozione dalle classifiche.

Groot in Marvel Rivals

"Per adattatori per tastiera e mouse si intende l'uso di software o hardware per imitare gli input del controller con una tastiera e un mouse. Questo metodo può garantire un vantaggio sleale nel gioco competitivo, ad esempio sfruttando l'elevata sensibilità con le funzioni di assistenza alla mira", recita il messaggio degli sviluppatori."

"Alcuni adattatori comuni sono la serie XIM, la serie Cronus Zen, la serie Titan Two, la serie KeyMander e la serie Brook Sniper. Qualsiasi dispositivo che consenta l'emulazione di tastiera e mouse degli ingressi del controller, anche se non esplicitamente elencato, sarà considerato un adattatore per tastiera e mouse."

"Riteniamo che ottenere un vantaggio ingiusto attraverso tali metodi abbia un impatto significativo sull'esperienza di gioco dei nostri giocatori. Pertanto, sia su PC che su console, adotteremo misure per debellare questo comportamento nefasto. Le sanzioni per chi utilizza adattatori per tastiera e mouse possono includere la sospensione temporanea o permanente dell'account, la rimozione dalle classifiche o altre punizioni a seconda delle circostanze."