HUAWEI presenta FreeBuds Pro 4, Mate X6 e nova 13: tecnologia innovativa e promozioni esclusive

Huawei inaugura il 2025 con il lancio di tre nuovi dispositivi che uniscono design, tecnologia e prestazioni avanzate: gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4 , lo smartphone pieghevole HUAWEI Mate X6 e la serie HUAWEI nova 13 . Pensati per soddisfare le esigenze di utenti moderni, questi prodotti sono accompagnati da imperdibili promozioni, disponibili per un periodo limitato sul Huawei Store.

Gli auricolari sono disponibili in Black, White e Green su Huawei Store al prezzo di 199€. Fino al 30 gennaio, acquistandoli si riceve in omaggio una HUAWEI Band 9, e inoltre utilizzando il codice ACPSFBPRO4 , è possibile avere uno sconto extra di 20€, portando il prezzo finale a 179€ .

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4 rappresentano un passo avanti per l'esperienza audio personale. Dotati di tecnologia True Sound a doppio driver e Digital Cross-Over , offrono un suono chiaro, ricco e bilanciato. Grazie al microfono a conduzione ossea e al sistema a triplo microfono con algoritmo AI, garantiscono chiamate nitide riducendo fino a 100 dB di rumore di fondo. Gli inserti in memory foam migliorano il comfort e riducono ulteriormente i rumori ambientali.

Costruito per durare, il Mate X6 integra materiali avanzati come il vetro Kunlun di seconda generazione e il grafene ad alta conducibilità termica per un'efficace dissipazione del calore. È disponibile su Huawei Store al prezzo di 1999€ nelle colorazioni Nebula Red e Black. Fino al 18 febbraio, con l'acquisto si ottiene in omaggio un HUAWEI WATCH GT 4 e una custodia protettiva con supporto ruotabile. Tutto questo è acquistabile anche con un ulteriore sconto di 200€, usando il codice AGENMATEX6 così da portare il prezzo a 1799€ .

HUAWEI nova 13

La serie HUAWEI nova 13 combina stile e prestazioni. Con il nuovo Dynamic Plaid Texture Design, i dispositivi offrono una finitura esclusiva con un effetto lucido e satinato. Il nova 13 Pro presenta un sistema fotografico da 50 MP con apertura regolabile (da F1.4 a F4.0) e stabilizzazione ottica (OIS), perfetto per scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Gli smartphone HUAWEI nova 13

La batteria da 5000mAh con SuperCharge Turbo da 100 W consente al nova 13 Pro di ricaricarsi al 50% in soli 9 minuti, mentre il nova 13 raggiunge la stessa carica in 10 minuti. Il nuovo Dynamic True-Colour Display ottimizza i colori e il contrasto per un'esperienza visiva superiore, con funzioni come l'AI Eye Comfort Display e il refresh adattivo a 120Hz.

La serie è disponibile su Huawei Store al prezzo di 549€ per nova 13 e 699€ per nova 13 Pro. Con l'acquisto entro il 18 febbraio, si ricevono in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5. Inoltre, è possibile usufruire di un ulteriore sconto di 50€ utilizzando il codice AGENOVA13, portando i prezzi rispettivamente a 499€ e 649€.