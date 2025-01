Più dell'80% di GPU RTX di NVIDIA utilizza il DLSS, stando alla compagnia stessaq

Perché non dovrebbero usarla?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando DLSS è l'acronimo di Deep Learning Super Sampling, una tecnologia proprietaria di NVIDIA che sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare significativamente le prestazioni dei videogiochi, mantenendo al contempo una qualità visiva elevatissima. Usando DLSS, è possibile abbassare la risoluzione di rendering, lasciando all'IA il compito di analizzare l'immagine a bassa risoluzione e ricostruirla in altarisoluzione, aggiungendo dettagli e migliorando la qualità. Il tutto avviene in tempo reale. In questo modo la GPU ha un carico di lavoro inferiore, per prestazioni complessive superiori.

La tecnologia DLSS funziona così bene da essere diventata uno dei punti di forza delle GPU RTX, tanto che non stupisce che gli acquirenti, che spesso spendono migliaia di euro per le schede video con i chip di NVIDIA, attivino questa tecnologia.

Per il resto, NVIDIA ha annunciato che attualmente ci sono più di 540 giochi che supportano DLSS, tra i quali 15 dei 20 giochi più venduti del 2024. In totale, gli utenti hanno giocato più di 3 miliardi di ore con DLSS attivo.