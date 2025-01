Il DLSS fa davvero la differenza con il nuovo modello Transformer, in arrivo su tutte le GPU NVIDIA RTX

Negli ultimi anni NVIDIA ha costantemente migliorato la qualità grafica dei videogiochi grazie al DLSS (Deep Learning Super Sampling), una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che aumenta la risoluzione delle immagini. Fino ad ora, il DLSS si è affidato alle CNN (Convolutional Neural Networks) per aggiungere pixel ai fotogrammi, ma in concomitanza con l'arrivo del DLSS 4 , NVIDIA sta introducendo un nuovo modello chiamato Transformer , che promette un livello di realismo visivo senza precedenti.

Il modello Transformer di NVIDIA DLSS

Ma cosa cambia esattamente con questo nuovo modello? A differenza delle CNN, che analizzano i pixel in modo locale, il modello Transformer valuta tutti i pixel di un fotogramma, comprendendone l'importanza e la relazione con gli altri. Questo processo, ripetuto su più fotogrammi, permette di generare pixel più dettagliati e realistici, migliorando la qualità grafica complessiva.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I vantaggi sono evidenti: il modello Transformer utilizza il doppio dei parametri rispetto alle CNN, garantendo una maggiore stabilità dell'immagine, una drastica riduzione del ghosting (l'effetto scia che si verifica con gli oggetti in movimento) e dei bordi frastagliati (shimmering). NVIDIA ha dimostrato l'efficacia del modello Transformer con alcuni esempi concreti in giochi come Alan Wake 2, dove si osserva una migliore definizione dei dettagli, anche in scene complesse con oggetti in rapido movimento.

La cosa più interessante, poi, è che tutte le GPU GeForce RTX di NVIDIA beneficeranno di miglioramenti significativi nella "ricostruzione dei raggi DLSS" e nella "super risoluzione DLSS" grazie al modello Transformer. Solo funzionalità come la generazione multi-frame e la generazione di frame rimarranno appannaggio esclusivo delle GeForce RTX 50 e 40.

Il modello Transformer su DLSS

Oltre ai miglioramenti grafici, il DLSS 4, combinato con la tecnologia Reflex, promette anche una riduzione della latenza, rendendo l'esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva. Con l'arrivo di Reflex 2 per le GPU RTX 50, si prevede un ulteriore passo avanti nella riduzione della latenza, a beneficio di tutti i giocatori che utilizzano schede grafiche RTX.

Voi che cosa ne pensate di questi miglioramenti? Siete d'accordo con ASUS, quando afferma che il DLSS è davvero incredibile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.