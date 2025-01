Tra questi quattro giochi potrebbe esserci il titolo misterioso dell'Xbox Developer Direct, per un leaker

Il noto leaker eXtas1s, che viene tenuto in una certa considerazione per quanto riguarda soprattutto le anticipazioni su Game Pass ma anche su Xbox in generale, sembra aver anticipato l'identità del misterioso gioco presente all'Xbox Developer Direct 2025, che rientrerebbe in una scelta tra 4 possibili titoli giapponesi.

Ricapitolando informazioni e voci di corridoio fin qui, Microsoft ha annunciato in via ufficiale che il 23 gennaio si terrà il nuovo Xbox Developer Direct 2025, e che tra i titoli presentati ce n'è anche uno ancora non annunciato e misterioso, che tuttavia dovrebbe essere di prossimo arrivo.

Voci successive hanno riferito che questo gioco dovrebbe far parte di una serie giapponese particolarmente nota, cosa che indirizza a pensare ad alcune scelte specifiche, sebbene sia difficile fare una previsione precisa.