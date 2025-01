La potenza di calcolo di Nintendo Switch 2 sarebbe trapelata in un leak, eccola in modalità portatile e fissa

C'è da considerare che i dati riportati, nel caso fossero veri, sono comunque dei freddi numeri che indicano un potenziale sulla carta, il quale può però tradursi in maniera diversa come prestazioni e qualità grafica sullo schermo, anche perché Nintendo Switch 2 dovrebbe poter sfruttare DLSS o un simile sistema di upscale avanzato, oltre ad altre tecnologie.

Le informazioni riportano due dati differenti per quanto riguarda la potenza computazionale della nuova console Nintendo, che varia ovviamente in base all'uso: tra modalità portatile e fissa c'è infatti una notevole variazione , dovuta alla riduzione di carico e consumo richiesta dall'uso in portabilità.

Una notevole differenza tra portatile e fissa

L'indicazione della semplice quantità di TeraFLOPS potrebbe dunque essere fuorviante, ma può dare un'idea di come si piazzi la nuova macchina di Nintendo anche rispetto ad altre console sul mercato.

La possibile forma di Nintendo Switch 2 in un render

In base a quanto riferito, questi sarebbero i valori relativi in particolare alla GPU di Nintendo Switch 2 nelle due modalità, dunque sarebbe comunque un dato parziale:

Modalità portatile: 561 MHz che portano a 1,71 TFLOPS

Modalità fissa (nel Dock): 1000 MHz che portano a 3,1 TFLOPS

Di nuovo, bisogna specificare che si tratta di numeri difficilmente traducibili in previsioni concrete sull'effettivo potenziale della console. Per dare un'idea, Xbox Series S ha un hardware in grado di raggiungere circa 4 TFLOPS, dunque Nintendo Switch 2 in modalità fissa, collegata alla TV, si troverebbe vicina a quest'ultima anche se non ancora allo stesso livello.

In modalità portatile, Nintendo Switch 2 sarebbe invece vicina al valore indicativo di PS4 in termini di TFLOPS, tuttavia bisogna ricordare che i dati in questione non prendono in considerazione tutte le tecnologie migliorative che la console sarà probabilmente in grado di utilizzare, considerando che l'hardware NVIDIA potrebbe ricorrere facilmente a soluzioni simili a DLSS e accelerazioni relative anche al ray tracing.

Ricordiamo che diverse voci di corridoio sembrano puntare a domani, 16 gennaio, come possibile data per l'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2.