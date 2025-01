Guerrilla ha grandi aspettative per Horizon multiplayer: punta a oltre 1 milione di giocatori online

Sembra proprio che Guerrilla Games abbia notevoli aspettative per il nuovo gioco multiplayer di Horizon che pare sia in sviluppo presso il team, sebbene una presentazione ufficiale di questo non ci sia ancora stata: da un annuncio di lavoro vediamo che lo studio punta a un'infrastruttura in grado di sostenere oltre 1 milione di giocatori online.

Nell'annuncio di lavoro per un Senior Platform Engineer da impiegare sul progetto, tra le caratteristiche del lavoro c'è appunto la costruzione di un'infrastruttura che possa garantire oltre 1 milione di giocatori online sul titolo che non viene menzionato ma che dovrebbe essere proprio il multiplayer online legato a Horizon.

Il gioco in questione, che non è stato ufficialmente annunciato in maniera precisa da Sony, dovrebbe fare parte dei vari progetti live service ancora in corso presso PlayStation Studios, e dovrebbe rappresentare una nuova interpretazione del mondo di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West in un contesto online multiplayer.