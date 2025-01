Il monitor AOC Gaming da 240 Hz e 24 pollici è a un ottimo prezzo su Amazon Italia

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un monitor AOC Gaming 25G3ZM/BK da 240 Hz , 1080p e 24 pollici. Il prezzo attuale è più basso del 11% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 179€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Le caratteristiche del monitor AOC Gaming

Il monitor AOC Gaming 25G3ZM/BK propone uno schermo da 24,5 pollici con risoluzione massima pari a 1920 x 1080 (Full HD) e una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, con tempo di risposta pari a 0,5 ms. Dispone di modalità preimpostate per giochi come gli FPS, i titoli di corse e gli RTS ma permette anche di creare le proprie impostazioni personalizzate. Non mancano poi tecnologia flicker free e Low Blue Mode che riduce l'affaticamento degli occhi.

Le dimensioni dello schermo AOC Gaming

Le uscite sono HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 e uscita cuffie (3,5 mm). Permette di regolare l'altezza. Nella confezione è incluso anche il cavo HDMI, audio, USB e un CD con i driver.