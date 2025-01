È più importante accontentare il pubblico o fare il gioco che si vuole? Il director di Super Smash Bros. risponde

Equilibrio

"La maggior parte delle persone nell'industria dei videogiochi amano creare videogiochi, e penso che l'atteggiamento del voler 'fare ciò che piace' sia positivo. Dopo tutto, creare ciò che ami è il modo più semplice per capire come realizzare qualcosa di divertente," ha risposto Sakurai, per poi spiegare: "Ma voglio che guardiate la cosa da un altro punto di vista. I giocattoli per bambini sono quasi sempre realizzati da adulti, vero? Ovviamente, sono creati da persone specializzate nel campo, ma il punto è che l'età dell'autore non deve necessariamente coincidere con quella dell'utenza finale."

Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai sostiene che, con così tanti prodotti e servizi disponibili, è spesso necessario identificare delle aree in cui ci sono delle carenze per provare a colmarle. Secondo lui questo è un aspetto che un autore deve sempre considerare. Come esempio, cita il suo primo gioco: Kirby's Dream Land del 1992. Pur essendo lui stesso un "giocatore hardcore", Sakurai si rese conto che per ampliare l'offerta dei videogiochi dell'epoca era necessario realizzare un gioco adatto ai principianti: "Penso che sia importante creare non solo basandosi su ciò che ci piace, ma anche sulle esigenze che si riscontrano in un determinato momento."

D'altro canto, Sakurai sottolinea anche che non esiste una soluzione unica a questa questione e che, in definitiva, la soluzione ideale sarebbe quella di trovare un equilibrio tra le varie esigenze. "Alcuni creano i giochi che gli piacciono, basandosi sulla propria sensibilità. Altri identificano ciò che è più richiesto in un certo momento e creano a partire da questo. Credo che sia meglio osservare l'industria e l'azienda per cui si lavora e trovare un equilibrio."

Sakurai ha anche ribadito la suo opinione in un altro momento dell'intervista, affermando: "Penso che il metodo più efficace sia riflettere su ciò in cui sei bravo e su dove puoi contribuire con le tue competenze, puntando lì dove altre persone hanno ottenuto poco successo."