I ricavi dei prodotti su licenza di Games Workshop sono cresciuti di 2,5x per Warhammer 40.000 Space Marine 2

In generale, il fatturato della compagnia è stato di di 299,5 milioni di sterline , con un aumento del 20,9% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è cresciuto del 33,4% su base annua, raggiungendo i 126,1 milioni di sterline.

Ottimi numeri

Il segmento Core ha generato ricavi per 269,4 milioni di sterline, con un incremento del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 165,7 milioni di sterline provengono dalle vendite dalle vendite all'ingrosso, seguite dalle vendite al dettaglio di 60,8 milioni di sterline e online di 42,9 milioni di sterline.

I ricavi provenienti dai prodotti su licenza sono stati di 30,1 milioni di sterline, cresciuti di 2,5 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo del segmento è cresciuto del 152%, raggiungendo £28 milioni (34,2 milioni di dollari). Stando a quanto detto dal CEO Kevin Rountree, si tratta del miglior semestre di sempre di Games Workshop.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato sviluppato da Saber Interactive, vendendo oltre due milioni di copie al lancio e più di 4,5 milioni nel primo mese. Al 28 novembre 2024 contava più di 5 milioni di giocatori unici tra tutte le piattaforme. Un altro indicatore di quanto abbia inciso Warhammer 40.000: Space Marine 2 sui risultati di Games Workshop è il dato relativo ai ricavi dei prodotti su licenza, formato per il 98% da giochi per PC e console.

"Siamo consapevoli che simili successi per Warhammer non sono scontati nel mondo dei videogiochi," ha dichiarato Games Workshop in un comunicato. "Chiaramente stiamo cercando il prossimo successo. Restiamo quindi prudenti nelle stime dei prossimi ricavi da royalty."