È stato evidentemente quello il motivo della clamorosa svolta multipiattaforma di Xbox , della cessione di alcune delle sue proprietà intellettuali e dell'inizio di un percorso che sappiamo com'è cominciato ma non sappiamo come finirà, specie se gli ultimi rumor su Halo e Gears of War dovessero rivelarsi fondati.

Se così non dovesse essere, allora la situazione diventerà davvero, davvero complicata per la divisione gaming guidata da Phil Spencer, che ha già dovuto scendere a pesanti compromessi dietro le pressanti richieste di una dirigenza interessata a recuperare i famosi 70 miliardi di dollari nella maniera più rapida possibile.

Del resto, se neanche Call of Duty spinge i numeri di Xbox, niente ci riuscirà ; dunque è lecito aspettarsi che la serie sparatutto abbia prodotto una concreta crescita per quanto concerne gli abbonamenti a Xbox Game Pass e le vendite di Xbox Series X e Xbox Series S.

Di doman non c'è certezza

Nonostante Call of Duty: Black Ops 6 sia già tornato ai numeri precedenti al lancio su Steam, a indicare una progressione decisamente meno entusiasmante del previsto per l'ultimo capitolo della saga, non c'è dubbio che al lancio il gioco abbia macinato numeri importanti.

Proprio per questo motivo sarà interessante capire cos'è successo alle cifre di Microsoft durante l'ultimo trimestre del 2024, se c'è stata l'auspicata ripresa nelle vendite di Xbox Series X|S e se Xbox Game Pass abbia guadagnato una percentuale significativa di abbonati, evidentemente ansioni di giocare a Black Ops 6.

A maggior ragione considerando che l'anno che si è appena concluso ha segnato un vero e proprio crollo per l'hardware di Xbox, quantomeno in Europa, e fino allo scorso giugno il Game Pass non ha avvertito "l'effetto Call of Duty", crescendo soltanto in maniera limitata.

E Indiana Jones e l'Antico Cerchio? Purtroppo dubitiamo che il pur eccellente tie-in firmato MachineGames abbia spostato più di tanto gli equilibri, neutralizzato dall'annuncio dell'uscita su PS5 prima ancora del debutto su Xbox.

Saremmo tuttavia lieti di sbagliarci. Voi che ne pensate? Come sarà stato il quarto trimestre 2024 di Microsoft? E cosa accadrà laddove l'acquisizione di Activision e dei suoi asset non produca i risultati sperati? Parliamone.