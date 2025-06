Benchmark RTX 5050, prestazioni sotto la RX 6600M ma clock fino a 2,57 GHz: i primi risultati su FurMark

In attesa del suo rilascio ufficiale, arrivano i primi benchmark effettuati sulla GeForce RTX 5050. Dai primi risultati le prestazioni non sembrano troppo promettenti, ma ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze. Prima di tutto, questi risultati potrebbero non tradursi allo stesso modo nei giochi. Inoltre, in questo caso, il test è stato effettuato con una CPU Intel Core i7-9700 e la piattaforma utilizzata non dispone di PCIe 5.0, sebbene quest'ultima non dovrebbe essere estremamente rilevante.

I primi benchmark della RTX 5050 Le prime informazioni arrivano da @OyashokuDesu; la GPU è stata testata con FurMark, uno strumento di stress test che permette di confrontare le varie schede grafiche e le loro prestazioni. In questo caso non sappiamo esattamente quale edizione sia stata testata, ma dovrebbe trattarsi della GPU desktop. Primi benchmark della RTX 5050 Come già anticipato prima, è stata abbinata a una CPU Core i7-9700. La GPU ha ottenuto un punteggio di 1978 e 32 FPS, posizionandosi sotto la Radeon RX 6600M, più lenta anche della RX 7600 della scorsa generazione. Inoltre, è più lenta del 9% rispetto alla RTX 4060. Guadagna però un boost di 2,9 GHz in clock core, ma al momento i risultati non sembrano troppo promettenti. I punteggi ottenuti