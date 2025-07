Nintendo Switch 2 pare a rischio di surriscaldamento, secondo varie segnalazioni

Fa caldo, almeno qui da noi, ma un po' in tutto l'emisfero boreale le temperature non sono certo bassissime e le nostre macchine da gioco non solo particolarmente contente della cosa, visto che spesso fanno un po' fatica a raffreddarsi, soprattutto durante le sessioni di gioco più lunghe. Nintendo Switch 2 , in particolar modo, pare avere dei problemi di surriscaldamento, almeno stando a una serie di report che stanno circolando online.

Le segnalazioni sul surriscaldamento di Nintendo Switch 2

Ciò che accade è che Nintendo Switch 2 si blocca, va in crash e le ventole partono a velocità massima nel tentativo di raffreddare l'hardware.

Secondo le segnalazioni la cosa accade con tanti tipi di giochi diversi, partendo dall'impegnativo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED fino ad arrivare a titoli certamente meno pesanti da far girare come Rune Factory: Guardians of Azuma.

Anche alcuni utenti occidentali segnalano problemi e su Reddit l'utente NitroWalrus732 ha scritto: "Il mio Nintendo Switch 2 ha mostrato un messaggio che diceva che il sistema stava surriscaldando e che doveva entrare in modalità riposo: è capitato due volte, entrambe le volte giocando a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Switch 2 Edition in modalità TV."

"Stavo inoltre usando la risoluzione 2K, il che probabilmente non ha aiutato, ma è comunque preoccupante. Altri stanno vivendo la stessa situazione? Mi domando se possa essere colpa del sistema o se Tears of the Kingdom sia troppo intenso".

Nei commenti vari utenti segnalano che la console si scalda, in effetti, anche quando è semplicemente in carica in modalità Riposo. Ovviamente non abbiamo una visione chiara della situazione, anche perché è possibile che il problema avvenga per coloro che posizionano la console in punti poco areati e in stanze molto calde. In generale, però, provate a dare una occhiata al vostro Nintendo Switch 2 per vedere se è troppo caldo e ha bisogno di un ventilatore puntato addosso.

Tra gli altri problemi vi è il fatto che i Joy-Con di Nintendo Switch 2 si disconnettono con la console nel Dock: il problema potrebbe essere un cavo.