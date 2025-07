I Joy-Con di Nintendo Switch 2 si disconnettono con la console nel Dock? Il problema potrebbe essere un cavo

La procedura è semplicemente "assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI Ultra High Speed per connettere il Dock di Nintendo Switch 2 alla TV", poiché a quanto pare "Se non è un cavo Ultra High Speed, la console non funzionerà a dovere quando è inserita nel Dock".

Usate il cavo fornito nella confezione o uno di qualità

Nonostante questa sembri una delle vaghe raccomandazioni che i produttori fanno sull'utilizzo di accessori e cavi di livello più alto, questo specifico caso sembra portarsi dietro delle conseguenze effettive, con la perdita di segnale nel caso in cui non si usi un cavo adatto.

Ci sono effettivamente delle differenze anche molto sensibili tra un cavo e l'altro, specialmente per quanto riguarda l'HDMI e i suoi differenti valori di banda passante in termini di quantità di dati trasportabili tra un tipo di cavo e un altro, ma forse non ci si sarebbe aspettati una conseguenza come la disconnessione di un controller.

Tuttavia, seguendo le indicazioni riportate da Nintendo, molti utenti sembrano aver risolto il problema dei Joy-Con che si disconnettevano frequentemente da Nintendo Switch 2 proprio cambiando il cavo HDMI e assicurandosi di utilizzarne uno di tipo Ultra High Speed.

Un cavo del genere è ovviamente compreso nella confezione di Nintendo Switch 2, dunque non dovrebbe essere un problema utilizzare il collegamento ideale, ma è possibile che alcuni utenti si siano ritrovati a riutilizzare un cavo già collegato alla TV o comunque un altro già presente in casa. In questi casi, bisogna assicurarsi che rientri nello standard richiesto.

