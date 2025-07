Il misterioso studio dietro Nintendo Switch 2 Welcome Tour è stato finalmente svelato

Nintendo, com'è noto, non rivela quasi mai apertamente quale team ha sviluppato un determinato titolo, ma queste informazioni emergono solitamente dai titoli di coda. Tuttavia, Welcome Tour ha rappresentato un'eccezione: non include crediti visibili , rendendo difficile capire chi ci fosse dietro. Almeno fino a oggi.

Il misterioso studio di sviluppo dietro Nintendo Switch 2 Welcome Tour , il tutorial interattivo con mini-giochi pensato per accompagnare la nuova console, è stato finalmente identificato a un mese dalla pubblicazione del gioco.

Sono gli stessi autori della serie Mario Party

Come notato da alcuni utenti, Nintendo Cube - sussidiaria della compagnia di Kyoto, precedentemente nota come NDCube - ha aggiornato il proprio sito ufficiale, inserendo Nintendo Switch 2 Welcome Tour tra i progetti realizzati. Questo ha finalmente fatto luce su un piccolo mistero che aveva incuriosito la community. Per chi non lo sapesse, Nintendo Cube è lo studio responsabile della serie Mario Party, Everybody 1-2-Switch, Wii Party e Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics.

Lanciato in contemporanea con la console, Nintendo Switch 2 Welcome Tour è un titolo interattivo che guida i nuovi utenti alla scoperta delle funzionalità della console - come i Joy-Con 2 magnetici, la webcam USB e altri elementi hardware - attraverso minigiochi, quiz e stanze tematiche. Un vero peccato, secondo molti, che Nintendo abbia deciso di venderlo separatamente al prezzo di 9,99 euro, scelta che ha ridotto l'appeal di quella che poteva essere una perfetta esperienza introduttiva gratuita.