Qualcomm anticipa una nuova linea di SoC Snapdragon X2 “Ultra Premium”

Qualcomm sembra essere al lavoro su una nuova serie di SoC di fascia alta denominata Snapdragon X2 , come rivelato da alcuni manifesti di spedizione recentemente emersi online. I documenti fanno riferimento a un possibile lancio di una linea "Ultra Premium" destinata a competere con i migliori prodotti di AMD e Intel, segnando un importante passo avanti per l'azienda di San Diego nel mercato dei laptop e dei dispositivi mobili .

Un elemento interessante dei manifesti di spedizione è la menzione di un segmento "Ultra Premium" . Questo suggerisce che Qualcomm potrebbe affiancare alla sua linea "Elite" tradizionale una nuova famiglia di processori, mirata a una clientela che richiede il massimo in termini di prestazioni e innovazione tecnologica. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli specifici sulle funzionalità o sui benchmark di questa possibile variante di fascia altissima.

Questa nuova generazione di processori arriva in un momento cruciale per Qualcomm. Sebbene i suoi attuali SoC abbiano trovato una certa adozione nei laptop grazie alle prestazioni avanzate in ambito AI, sono stati in gran parte oscurati dalle recenti uscite di AMD e Intel. La serie Snapdragon X2, con il possibile nome in codice "Glymur" o "Project Glymur", dovrebbe portare un significativo salto di qualità , soprattutto grazie all'introduzione di core Oryon di nuova generazione e configurazioni con un numero maggiore di core.

Una finestra temporale per il lancio

Secondo le prime indiscrezioni, i nuovi chip Snapdragon X2 potrebbero essere rilasciati nella seconda metà del 2025. I riferimenti ai processori SC8480XP, già testati nel terzo trimestre del 2024, suggeriscono che Qualcomm stia procedendo con lo sviluppo in linea con questa timeline. L'attesa, dunque, si concentra ora sull'annuncio ufficiale e su come questi processori si posizioneranno rispetto alle alternative offerte da AMD e Intel.

Se i SoC Snapdragon X2 riusciranno a mantenere le promesse, potrebbero posizionarsi come un'alternativa competitiva per i dispositivi di fascia alta, consolidando ulteriormente la presenza di Qualcomm sia nel settore dei laptop sia in quello dei dispositivi mobili. Non resta che attendere per scoprire se la nuova linea "Ultra Premium" rappresenterà un vero e proprio cambio di paradigma per l'azienda.