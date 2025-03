I prezzi di Radeon RX 9070 e XT aumenteranno? I rivenditori sospettano incrementi dopo il lancio, AMD risponde

Aumentano i dubbi sulla situazione dei prezzi delle nuove schede video AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT, con alcuni rivenditori che sostengono come i prezzi indicati in questi giorni siano in verità riferiti solo alle prime forniture di prodotti, facendo pensare che questi possano poi aumentare in breve e una risposta sulla questione da parte di AMD.

In particolare, il rivenditore svedese Inet.se ha riferito a Videocardz che l'MSRP, ovvero il prezzo consigliato dal produttore (AMD), verrà rispettato solo per quanto riguarda le prime spedizioni di schede video, presumibilmente quelle che sono già pronte nei magazzini e in arrivo nei negozi.

Tuttavia, le spedizioni successive potrebbero dunque avere prezzi differenti ed è probabile che, almeno in un primo periodo, questi possano aumentare, sebbene l'adattamento possa poi rivelarsi diverso, anche a seconda dell'andamento delle vendite.