Un leak di Samsung Galaxy Z Flip7 svela cambiamenti significativi per il display esterno

Ci eravamo lasciati giusto la scorsa settimana con alcuni render trapelati in Rete di Samsung Galaxy Z Flip7 , l'atteso nuovo modello di smartphone pieghevole previsto in uscita tra qualche mese. Nelle ultime ore, in particolare, la stessa fonte avrebbe aggiornato tali render con alcune novità piuttosto significative per il display esterno : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Lo schermo esterno passerebbe così dai 3,6 pollici di diagonale previsti inizialmente ai 4 pollici di diagonale , consentendo così di accedere a più funzionalità e widget rispetto a quanto fatto finora con i modelli precedenti. Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 monterà al suo interno la nuova interfaccia One UI 7 , la cui beta sarà disponibile a breve. Secondo le indiscrezioni più recenti, il nuovo modello dovrebbe offrire il chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso visto all'interno della serie Galaxy S25 uscita a gennaio, o in alternativa un nuovo chip proprietario Exynos 2500 .

Com'è possibile evincere dai nuovi render aggiornati, Samsung Galaxy Z Flip7 presenterà un display esterno più ampio rispetto al modello precedente , Galaxy Z Flip6, lasciando uno spazio laterale ben più ridotto per i due sensori della fotocamera, ora isolati. Si tratterebbe dunque della stessa strategia adottata da Motorola Razr Plus, con un display esteso su tutta la superficie esterna.

Samsung Galaxy Z Flip7: quando uscirà?

Ad oggi non conosciamo una data d'uscita precisa per Samsung Galaxy Z Flip7. Basandoci su quanto visto l'anno scorso, il nuovo modello di smartphone pieghevole potrebbe vedere la luce nel corso dei mesi estivi, a cavallo tra luglio e agosto.

Samsung Galaxy Z Flip7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.