Battlefield Labs in partenza: EA pubblica il primo aggiornamento per la community sul nuovo Battlefield

Al momento si tratta ancora di test in una fase di pre-alpha , dunque siamo ovviamente molto lontani dal prodotto finale, ma è già possibile sperimentare alcune delle novità che gli sviluppatori vogliono introdurre nel nuovo capitolo.

Questo aggiornamento rientra in un piano di comunicazione esteso e preciso con cui EA ha intenzione di mantenere il pubblico al corrente dell'evoluzione del nuovo Battlefield, mentre si procede con varie sessioni di test che andranno progressivamente a specializzarsi su elementi del nuovo gioco in sviluppo.

Come da programma, il primo test di gioco della serie Battlefield Labs avrà luogo nelle prossime ore e rappresenta una parte del percorso che porterà al nuovo capitolo della serie, e per l'occasione EA ha pubblicato il primo aggiornamento per la community di Battelfield.

Armi e movimenti

In particolare, gli elementi su cui i primi playtest si concentreranno sono soprattutto la simulazione delle armi e i movimenti dei personaggi, entrambi elementi fondamentali per il gameplay di Battlefield e destinati a ricevere un'attenzione particolare in questa fase di sviluppo.

"Stiamo progettando l'esperienza di combattimento per garantire che i giocatori di tutti i livelli di abilità possano divertirsi con il nostro sistema di armi e di movimento. Il nostro obiettivo è quello di offrire un gameplay che premi l'abilità con un feedback preciso delle armi e opzioni di movimento per i veterani, fornendo al contempo un'esperienza intuitiva per i nuovi giocatori che potranno imparare e divertirsi", si legge nella comunicazione degli sviluppatori.

L'idea è dunque di rendere il gunplay particolarmente divertente, senza però perdere il feeling tipico della serie e le differenze percepibili tra le diverse armi. Altri aggiustamenti dovrebbero riguardare la quantità di rinculo e la riduzione dell'input lag.

Per migliorare i movimenti sono state riviste le animazioni con un sistema nuovo e aggiunte nuove possibilità di spostamento e movimento come accelerazioni da accovacciati, tuffo in avanti e atterraggio con capriola, oltre all'aggiunta di alcuni indicatori visivi che rendano più facile capire quando è possibile effettuare alcuni movimenti.

Abbiamo visto che Battlefield Labs ha ottenuto un successo più grande di quanto EA si aspettasse e si comincia a parlare di quando uscirà il nuovo Battlefield.