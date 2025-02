Quando esce il nuovo Battlefield? Vediamo cosa dice Electronic Arts

In tal senso, DICE ed Electronic Arts hanno subito cercato di coinvolgere gli appassionati della saga perché sanno che i loro feedback li aiuteranno a confezionare la migliore esperienza possibile, da qui l'annuncio dei playtest.

Le uniche cose che sappiamo, in effetti, è che il nuovo Battlefield tornerà a un'ambientazione contemporanea , includerà un tradizionale sistema di classi e mappe disegnate per rispondere a esigenze specifiche, cambiando probabilmente rotta dopo Battlefield 2042.

Insomma, il prossimo capitolo del celebre sparatutto farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S fra il 1 aprile 2025 e il 31 marzo 2026 , o almeno è questa la finestra prevista dal publisher, che per il momento non ha potuto fornire informazioni più precise.

Quando esce il nuovo Battlefield? È quello che si stanno chiedendo i tantissimi appassionati della serie prodotta da Electronic Arts, che ha indicato per il lancio un periodo corrispondente al prossimo anno fiscale.

Un rilancio all'altezza delle aspettative?

Battlefield Labs ha ottenuto un successo più grande di quanto EA si aspettasse e ciò rappresenta senza dubbio un primo, importante passo nella direzione giusta per il futuro del franchise, che non può ovviamente prescindere dai gusti e dalle preferenze dei suoi utenti.

Colpisce anche la scelta di affiancare al team storico di DICE alcuni studi di supporto, che includono Ripple Effect, Motive e Criterion: la loro esperienza e il loro talento si spera contribuiranno a rendere davvero grande il prossimo capitolo della serie.

Tornando all'iniziativa Battlefield Labs, siete ancora in tempo per provare a iscrivervi ai playtest e contribuire in tal modo a plasmare la nuova esperienza di Battlefield.