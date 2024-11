Alan Wake 2 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento, vediamo cosa cambia con la patch del 18 novembre

Diversi aggiustamenti sono stati applicati specificamente a The Lake House , la nuova espansione che è stata pubblicata il mese scorso , a cui questo aggiornamento sembra essere particolarmente dedicato.

Per quanto riguarda tutte le piattaforme in generale, l'aggiornamento sistema un problema che poteva bloccare la possibilità di sparare dopo una ricarica parziale dell'arma, oltre a un bug che manteneva attiva la vibrazione sul DualSense, fornendo feedback errati rispetto a quanto accadeva sullo schermo.

Remedy Entertainment ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Alan Wake 2 con l'arrivo della patch 1.2.4 del 18 novembre , disponibile per tutte le piattaforme ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S e destinato a migliorare diversi aspetti del gioco.

Tanti aggiustamenti con la nuova patch

Vari cambiamenti riguardano anche il bilanciamento di Alan Wake 2, in particolare per quanto riguarda sempre The Lake House, che necessitava evidentemente di alcuni aggiustamenti aggiuntivi.

Tra questi, si segnala la presenza di nuovi rifornimenti che appariranno prima dell'ultimo scontro con il boss, consentendo così qualche possibilità di successo in più.

Oltre a questo, diversi cambiamenti riguardano correzioni tecniche di bug e imperfezioni varie su tutte e tre le piattaforme prese in considerazione, oltre a correzioni più specifiche per ognuna di queste.

Tra queste c'è l'aggiustamento del bug che portava a una visualizzazione del video di apertura di The Lake House in un momento sbagliato, la sistemazione di casi di shadow banding nell'ultima scena d'intermezzo e la correzione di un bug che poteva bloccare il giocatore nell'ascensore.

Sistemato anche il caso della vernice mancante sui muri del Sublevel 4 e corrette varie imperfezioni nella localizzazione in alcune lingue, oltre ad altri aggiustamenti minori. Nel frattempo, abbiamo visto che Alan Wake 2 ha quasi recuperato tutti i costi.