Avowed si può acquistare su Battle.net anche usando i Gettoni WoW, e sebbene la procedura sia un decisamente macchinosa si tratta senza dubbio di una possibilità interessante per i giocatori di World of Warcraft che magari dispongono di una certa quantità di gettoni inutilizzati.

A quanto pare l'unico limite stabilito da Activision Blizzard è la data di uscita di Avowed, fissata al prossimo 18 febbraio: se volete utilizzare i vostri Gettoni WoW per comprare il nuovo titolo di Obsidian Entertainment, dovrete effettuare l'operazione entro tale data.

Dicevamo della procedura macchinosa: se avete estratto una certa quantità di oro in World of Warcraft, potrete acquistare un Gettone WoW presso la Casa d'Aste oppure, in alternativa, pagarlo 20€ tramite Battle.net.

Il Gettone WoW vi frutterà circa 15€ e dunque ve ne serviranno cinque per poter acquistare una copia di Avowed. Considerando però l'enorme quantità di oro necessaria per racimolare cinque Gettoni, stiamo parlando di una strategia che ben pochi potranno mettere in pratica davvero.