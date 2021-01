The Medium: un nuovo video svela 9 fatti sconcertanti riguardanti il gioco

Bloober Team ha pubblicato un nuovo video dell'imminente The Medium per raccontarci 9 fatti sconcertanti riguardanti il gioco. In realtà si tratta di una specie di video dietro le quinte, che ci mostra la lavorazione del progetto, dagli artwork al motion capture.

Il primo fatto è una breve clip di gameplay tratta da un prototipo di The Medium, con l'annuncio della versione Wii U, il secondo mostra degli artwork dei personaggi e gli attori che ne hanno fatto il motion capture, nel terzo si parla della colonna sonora e del doppiaggio, nel quarto e nel quinto vengono mostrate alcune delle inquietanti ambientazioni, nel sesto si parla di sequenze filmate, il settimo è dedicato ai poteri della protagonista, il nono ad alcuni oggetti d'epoca dello scenario e il nono... vi lasciamo il piacere di scoprirlo da soli.

Prima di abbandonarvi a voi stessi, vi ricordiamo che The Medium uscirà il 28 gennaio 2021 su PC, Xbox Series X e Series S. Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di The Medium, in cui abbiamo scritto:

The Medium ci ha lasciato un'ottima impressione. È cristallino già dalle prime battute come si tratti del progetto più ambizioso e tecnicamente evoluto mai creato da Bloober Team, e il suo ritmo compassato da avventura vecchio stile rappresenta una perfetta base per le inquietanti atmosfere del gioco e le variazioni del gameplay legate al mondo spirituale. È ovviamente troppo presto per sbilanciarsi, ma se l'atmosfera si manterrà su questo livello per tutta la campagna e la trama sarà all'altezza del resto, potremmo avere per le mani una avventura horror davvero memorabile per gli appassionati.