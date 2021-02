Grezzo sta lavorando a un gioco "medioevale e stiloso" è lo studio di Link's Awakening Remake

Nonostante non sia particolarmente famoso, il team Grezzo ha lavorato su di una serie di giochi piuttosto notevole. Il più recente è il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ma ha anche curato The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, The Legend of Zelda: Tri Force Heroes e The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition per 3DS. Adesso lo studio sta assumendo per il suo nuovo progetto, un gioco che avrà un'ambientazione "medioevale" oltre che un aspetto "stiloso".

Per questo progetto Grezzo sta cercando dei programmatori esperti nell'uso di Unity, VisualStudio, git, Redmine e Jenkins, oltre che un esperto di C#. Inoltre lo studio è alla ricerca di un designer degli effetti e uno dell'UI. Il design del gioco dovrà essere medioevale e stiloso, ma non fotorealistico, nonostante le cose create dovranno avere una fonte reale sulla quale poi applicare un cambio di prospettiva.

Non sappiamo ancora bene a cosa si riferisca questo progetto, nonostante i lavori più recenti ci facciano pensare (e sperare) ad un nuovo remake della leggenda di Zelda, anche se si potrebbe trattare di un nuovo capitolo della serie Ever Oasis, un gioco pubblicato su Nintendo 3DS nel 2017.

