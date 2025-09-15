La modalità Battle Royale di Battlefield 6 in un video di gameplay da 15 minuti

È comparso in rete un video di gameplay con quindici minuti di sequenze tratte dalla modalità Battle Royale di Battlefield 6, che è stata presentata alcuni giorni fa dagli sviluppatori del nuovo capitolo della serie sparatutto.

Le dinamiche sono quelle che ormai conosciamo bene, con cento giocatori distribuiti in squadre da quattro elementi che vengono collocate all'interno di un'ampia e apposita mappa, con l'obiettivo di affrontarsi ed eliminarsi finché non rimarrà un unico team superstite.

Ci sarà ovviamente tempo per scoprire tutti i segreti e le peculiarità dello scenario che i Battlefield Studios hanno realizzato per questa modalità, ma sul piano della sostanza il video non sembra riservare grandi sorprese: la formula è quella di sempre, del resto.

Completando i match si otterranno punti esperienza utili a sbloccare potenziamenti per la propria classe, mentre le armi sarà possibile ottenerle semplicemente esplorando la mappa ed eliminando i nemici per appropriarci del loro equipaggiamento.