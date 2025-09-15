0

La modalità Battle Royale di Battlefield 6 in un video di gameplay da 15 minuti

Sono spuntati in rete quindici minuti di gameplay tratti dalla modalità Battle Royale di Battlefield 6, presentata pochi giorni fa dagli sviluppatori dello sparatutto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/09/2025
Uno dei veicoli di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
È comparso in rete un video di gameplay con quindici minuti di sequenze tratte dalla modalità Battle Royale di Battlefield 6, che è stata presentata alcuni giorni fa dagli sviluppatori del nuovo capitolo della serie sparatutto.

Le dinamiche sono quelle che ormai conosciamo bene, con cento giocatori distribuiti in squadre da quattro elementi che vengono collocate all'interno di un'ampia e apposita mappa, con l'obiettivo di affrontarsi ed eliminarsi finché non rimarrà un unico team superstite.

Ci sarà ovviamente tempo per scoprire tutti i segreti e le peculiarità dello scenario che i Battlefield Studios hanno realizzato per questa modalità, ma sul piano della sostanza il video non sembra riservare grandi sorprese: la formula è quella di sempre, del resto.

Battlefield 6 aggiunge la Battle Royale alla fase di prova e DICE spiega come funziona la modalità Battlefield 6 aggiunge la Battle Royale alla fase di prova e DICE spiega come funziona la modalità

Completando i match si otterranno punti esperienza utili a sbloccare potenziamenti per la propria classe, mentre le armi sarà possibile ottenerle semplicemente esplorando la mappa ed eliminando i nemici per appropriarci del loro equipaggiamento.

Non manca proprio nulla

In attesa di vedere in azione la campagna di Battlefield 6 al Tokyo Game Show 2025, con la conferma della Battle Royale sembra proprio che la dotazione del nuovo episodio della serie prodotta da Electronic Arts sia completa.

Se tutto andrà come dovrebbe andare, insomma, il prossimo 10 ottobre potremmo effettivamente assistere a un debutto di proporzioni clamorose, per la prima volta in grado di impensierire davvero la granitica concorrenza di Call of Duty.

