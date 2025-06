Nuove funzioni su Instagram: post silenziosi, musica su Notes e profilo riordinabile

Instagram, la piattaforma targata Meta, ha annunciato una serie di novità che andranno a modificare l'esperienza utente con una serie di innovazioni e migliorie molto richieste dagli utenti. Su tutte, infatti, emerge la possibilità di riordinare i post nel proprio profilo. Ciò significa che, d'ora in avanti, sarà aggiungere un ulteriore grado ed un ulteriore tocco di personalizzazione alla gestione del proprio profilo e della propria griglia di post e contenuti. Si potrà scegliere l'ordine di apparizione dei post e selezionare quale contenuto mettere in risalto rispetto ad altri. Si tratta di una delle funzioni più attese dalla community che, fino ad ora, per mettere in evidenza un post dovevano "fissarlo in alto".

Contenuti silenziosi e musica nelle note Un'altra novità in arrivo su Instagram è rappresentata dalla possibilità di pubblicare i contenuti in modo "silenzioso", ciò significa che possono essere pubblicati dei post senza che questi appaiano nel feed generale degli altri utenti. Logo Instagram Si tratta di una scelta e di una possibilità che la piattaforma vuole mettere a disposizione degli utenti per evitare di sentirsi eccessivamente "sotto pressione"; non subendo, così, l'ansia e lo stress dei numeri e dei like. Un'ulteriore aggiunta arriva per le Note. All'interno delle Note, ora, sarà possibile condividere dei brani musicali grazie all'integrazione con Spotify, con la possibilità di condividere una canzone anche in tempo reale.