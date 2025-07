Il design Material 3 Expressive arriva anche su Google One: ecco come cambia l’interfaccia

Il nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive continua ad approdare su diverse applicazioni. È il caso di Google One, che adotta un'interfaccia rinnovata e coerente con le altre app. Alcune piccole novità erano state già scoperte due mesi fa, ma a quanto pare l'azienda ha continuato ad apportare diversi miglioramenti. Vediamo tutti i dettagli in merito.

La nuova interfaccia

Secondo quanto riportato da Android Authority, l'interfaccia di Google One è stata rinnovata per essere coerente con il nuovo design Material 3 Expressive. Con la versione 1.270.780727739 si può notare prima di tutto un aumento del contrasto, in grado di offrire un'esperienza visiva più piacevole, ma anche curve più arrotondate e una riduzione dello spazio bianco inutilizzato.

Di seguito potete dare un'occhiata all'interfaccia attuale di Google One:

L'interfaccia attuale di Google One (Fonte: Android Authority)

Questa è l'interfaccia rinnovata, che include quindi le novità menzionate poco sopra:

La nuova interfaccia di Google One (Fonte: Android Authority)

Al momento non sappiamo quando sarà ufficialmente disponibile, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, Google One è un servizio basato sull'archiviazione online. Ogni account è dotato di uno spazio gratuito online di 15 GB e sottoscrivendo un abbonamento si può estendere il limite.