L'annuncio di Battlefield 6 pare imminente: alcuni content creator avrebbero ricevuto dei pacchi promozionali da EA

Electronic Arts avrebbe iniziato a inviare pacchetti promozionali di Battlefield 6 a vari content creator, suggerendo che l'annuncio ufficiale del gioco potrebbe arrivare a breve, forse già nella prossima settimana.

Come riportato da Insider Gaming, uno dei destinatari è stato Doom49, youtuber da oltre 750.000 iscritti, noto per i suoi contenuti dedicati alla serie sparatutto. Nei giorni scorsi ha pubblicato una foto che mostrava il pacchetto promozionale ricevuto, per poi rimuoverla poco dopo, probabilmente per evitare ripercussioni da parte di EA.