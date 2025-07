Avernum 4: Greed and Glory si mostra con un trailer, che ci ricorda il mese d'uscita

Spiderweb Software ha pubblicato un nuovo trailer di Avernum 4: Greed and Glory , remake del quarto capitolo della celebre saga di giochi di ruolo hardcore , realizzato grazie a una campagna Kickstarter di successo. Il filmato è anche ottimo per ricordarci il periodo d'uscita: fine 2025. In realtà su Steam si può leggere che uscirà a ottobre .

Il trailer

Spiderweb Software è uno studio indie specializzato in giochi di ruolo, che opera ormai da più di trent'anni. La serie Avernum è iniziata nel 1994 e vede il giocatore esplorare e conquistare un grosso mondo sotterraneo.

"Combatti in enormi dungeon, affronta nemici unici e astuti, raccogli, crea e benedici centinaia di artefatti diversi e goditi una storia davvero avvincente," recita la descrizione ufficiale, che prosegue spiegando: "Avernum è una nazione sotterranea. Tenuta in vita dal coraggio e dalla magia dei suoi abitanti, si estende per molte centinaia di miglia di caverne, miniere e labirinti. È una frontiera selvaggia, che attira avventurieri, esploratori, briganti e mostri, tutti in corsa per reclamare la ricchezza e la conoscenza nelle sue grotte."

Il giocatore interpreta uno degli avventurieri, giunto nel mondo sotterraneo per i suoi scopi (che saranno determinati giocando). Il tutto si traduce in un gioco di ruolo a turni vecchio stampo, in un mondo la cui mitologia vi stupirà per ricchezza e profondità.

Avernum 4: Greed and Glory è l'inizio della Trilogia delle Grandi Prove di Avernum. Non è necessario aver giocato ai capitoli precedenti per goderselo.