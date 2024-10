Spiderweb Software ha lanciato una campagna Kickstarter per Avernum 4: Greed and Glory

Spiderweb Software dovrebbe essere un nome noto agli appassionati di giochi di ruolo elettronici . Il team è formato sostanzialemente dal solo Jeff Vogel, che porta avanti da decenni la sua visione del genere con titoli dal gusto retrò davvero splendidi. Attualmente è alla ricerca di fondi su Kickstarter per la realizzazione di Avernum 4: Greed and Glory , riedizione di uno dei capitoli più amati delle sue serie classiche, in sviluppo per PC, Mac e iPad.

Una grande serie

La campagna, che potete raggiungere su Kickstarter, mirava a raccogliere al meno 27.352 euro. L'obiettivo principale è stato superato con successo. Al momento di scrivere questa notizia i sostenitori sono 1.183 per un totale di 66.462 euro. Mancano 7 giorni alla fine, quindi avete ancora tempo per fare la vostra offerta.

Se la cifra ricercata vi sembra molto bassa, sappiate che Vogel lavora praticamente da solo (collabora con la moglie, in realtà), quindi i costi di produzione dei suoi videogiochi sono davvero bassi (il suo stipendio, nella sostanza). Inoltre, se temete per la fattibilità di Avernum 4: Greed and Glory, pensate soltanto che dal 1994, anno di fondazione di Spiderweb, Vogel ha lanciato letteralmente decine di giochi. Quindi è una garanzia. Qualche problema può sempre emergere, ma possiamo considerarlo una persona affidabile e competente in ciò che fa.

La serie Avernum di suo è composta da due trilogie. La prima, che comprende Avernum: Escape From the Pit, Avernum 2: Crystal Souls e Avernum 3: Ruined World, è già stata rimasterizzata. La seconda trilogia, che è giocabile anche se aver provato la prima, comincia proprio con Avernum 4: Greed and Glory. Il titolo originale risale al 2005 ed era un gioco di ruolo enorme, pieno di caratteristiche interessanti, pensato per i giocatori hardcore.

L'offerta minima per accedere al gioco è di 19 euro. La data d'uscita è fissata alla fine del 2025.