Whatsapp rivoluziona le notifiche con il nuovo aggiornamento

L'ultima beta per Android, precisamente la versione 2.25.17.27, prevede una serie di novità volte a offrire un'esperienza ancora più fruibile e dinamica. Il team sta infatti lavorando a nuovi filtri delle chat che permetteranno di personalizzare le notifiche in base alle proprie preferenze , senza perdere tempo. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile che, seppur ancora in fase di sviluppo, sarà sicuramente apprezzata dagli utenti. Scopriamo tutte le principali novità in merito.

Whatsapp Beta 2.25.17.27 per Android: una nuova gestione delle notifiche

Attraverso il Google Play Beta Program è già possibile usufruire dell'aggiornamento 2.25.17.27. Pare che il team stia lavorando a un nuovo sistema di gestione delle notifiche. Dagli screenshot sottostanti possiamo infatti notare come sia possibile aprire un menu a tendina in grado di modificare, eliminare, riordinare le liste e gestire le notifiche. Il tutto a portata di click, trattandosi di un'azione simultanea. Ciò significa che non dovrete più silenziare manualmente ogni singola chat, ma potrete farlo in un secondo con un singolo tasto.

L'interfaccia con le nuove opzioni

Queste chat dovranno essere dapprima incluse in un elenco specifico, in modo da poter accedere alle opzioni dell'intera lista. Questa novità renderà sicuramente le conversazioni più accessibili e gestibili, soprattutto per i professionisti o chiunque debba gestire tante chat e gruppi. Potreste ad esempio disattivare momentaneamente le notifiche delle chat con i colleghi di lavoro o con i compagni di classe. Come sempre, le opzioni disponibili vi permettono di silenziare le chat per 8 ore, 1 settimana o per un periodo di tempo indefinito.