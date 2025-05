WhatsApp prepara filtri per le chat con l'IA, chatbot sempre più presente nell'app

Meta ha pubblicato un aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android, la versione 2.25.17.21, che introduce una funzionalità opzionale dedicata alla gestione delle conversazioni generate dal chatbot IA. L'obiettivo è fornire strumenti più intuitivi e organizzati per interagire con le capacità dell'intelligenza artificiale, che stanno diventando sempre più pervasive.

Un filtro dedicato alle interazioni con l'IA

La funzionalità, attualmente in fase di sviluppo , consiste nell'aggiunta di un nuovo filtro all'interno della scheda "Chat". Questo filtro sarà specificamente progettato per raggruppare e rendere facilmente accessibili tutte le conversazioni che avvengono con strumenti o bot basati sull'intelligenza artificiale. L'integrazione di tale filtro avverrà in modo automatico, senza richiedere alcuna configurazione manuale da parte degli utenti al momento del lancio. Ciò garantirà un accesso immediato alla nuova funzionalità, permettendo di iniziare a gestire le interazioni con l'IA in maniera più efficiente sin dal primo utilizzo.

Il nuovo filtro per le chat con l'IA in WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Un aspetto fondamentale di questa implementazione è la sua natura completamente opzionale, per davvero, a differenza dell'icona del chatbot. Sebbene il filtro venga aggiunto automaticamente, gli utenti manterranno il pieno controllo sulla sua presenza. Se si dovesse decidere di non avere bisogno di questo filtro, sarà possibile rimuoverlo facilmente in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni dell'applicazione. Tale flessibilità risponde alla diversità delle esigenze degli utenti, le quali possono evolvere nel tempo.

Di conseguenza, WhatsApp consentirà anche di ripristinare il filtro IA in qualsiasi momento, accedendo alla stessa schermata delle impostazioni da cui è stato rimosso e riattivandolo con un semplice tocco. Il filtro rimarrà comunque permanentemente disponibile nel sistema come opzione preimpostata, garantendo che il ripristino dell'accesso sia sempre semplice e privo di complicazioni.

Questo nuovo strumento mira a semplificare il monitoraggio e la consultazione delle conversazioni con gli strumenti AI. Aggregando tutte le chat che coinvolgono interazioni con l'intelligenza artificiale in un'unica visualizzazione facilmente accessibile, il filtro offrirà un metodo snello per tenere traccia di tali dialoghi. Nel futuro, potremmo assistere a ulteriori sviluppi in questa direzione, con filtri più granulari o strumenti di gestione avanzati per le interazioni IA.

