Vulnerabilità nei router: ASUS spiega come proteggersi in modo efficace

In seguito alle precedenti segnalazioni legate alle vulnerabilità nei router ASUS, l'azienda taiwanese ha rilasciato un comunicato ufficiale spiegando come proteggersi da eventuali attacchi. Nel nostro articolo vi avevamo parlato dell'installazione di una chiave SSH permanente e invisibile, un vero e proprio honeypot per altri hacker. Per fortuna sono diverse le misure da poter adottare per mitigare potenziali rischi. Vediamo tutti i dettagli.

Le linee guida di ASUS per proteggersi La vulnerabilità riportata dai vari siti, ovvero la CVE-2023-39780, è stata già resa nota nel 2023. ASUS dichiara che i dispositivi aggiornati con l'ultimo firmware, nonché protetti con una password di amministratore complessa, possono "prevenire futuri sfruttamenti di questa vulnerabilità e bloccare metodi di attacco simili". Questo firmware deve essere sempre aggiornato, in modo da garantire la sicurezza del dispositivo. La password deve essere di almeno dieci caratteri, con numeri, simboli e lettere maiuscole/minuscole. Aggiornare firmware e password è fondamentale E se i router sono stati già compromessi? Anche in questo caso ASUS suggerisce di aggiornare il firmware all'ultima versione, nonché di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. In questo modo verrà cancellata qualsiasi impostazione anomala. Come prima, inoltre, dovrete impostare una password di amministratore complessa, quindi ricca di numeri e simboli. "Questi passaggi garantiranno che il dispositivo sia completamente protetto e che non permangano potenziali rischi residui", si legge dal comunicato stampa.