Reddit offre maggiore personalizzazione per il proprio profilo e più privacy: i dettagli dell'update

Reddit: è caccia ai troll e ai comportamenti scorretti

Reddit, con questa nuova funzione che permette di nascondere determinati contenuti, sta tentando, tra le altre cose, di individuare i comportamenti scorretti all'interno della piattaforma.

Logo Reddit

Questo perché, se prima, nonostante la piattaforma sia basata sul concetto di anonimato, osservando i profili degli utenti era possibile capire su quali community quell'utente era attivo - dunque tracciandone un po' i tratti - ora, con una cura maggiore che viene offerta, i post sui vari canali rimarranno presenti ma, "spiando" il profilo di qualcuno non sarà più possibile leggerli. Inoltre verrà aggiunta un'opzione per nascondere automaticamente i contenuti NSFW (per adulti o potenzialmente sensibili).