Asus sotto attacco, migliaia di router sono stati compromessi: ipotesi hacker di stato

Quasi 10.000 router Asus sono stati compromessi da un massiccio attacco informatico mirato. A scoprirlo è stata GreyNoise, azienda di sicurezza informatica, insieme a Sekoia.io. Pare si tratti di veri e propri attacchi di tipo brute force su larga scala etichettati come attività cyberwarfare condotte da attori statali. L'obiettivo? Creare una rete di router controllabili da remoto e trasformarli in honeypot, quindi delle vere e proprie esche appetibili per altri hacker. Facciamo il punto della situazione.

Gli hacker utilizzano una backdroor sofisticata e permanente Si tratta di un attacco decisamente preoccupante, trattandosi di una backdoor letteralmente invisibile e permanente. In particolare, gli hacker utilizzerebbero tecniche non CVE, volte ad evitare il processo di autenticazione del router in questione. Attraverso questo tipo di vulnerabilità, verrebbe installata una chiave SSH, salvando poi la configurazione nella NVRAM. Ciò significa che questo tipo di configurazione è appunto permanente. Migliaia di router Asus sono stati compromessi I dispositivi coinvolti sono molteplici e sono inclusi anche i vari Linksys, QNAP, Araknis Networks e D-Link. Pare che questi attacchi siano rivolti principalmente all'area asiatica e lo scopo sarebbe quello di trasformare i dispositivi in veri e propri honeypot per altri hacker.