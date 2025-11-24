Microsoft introduce "Bye, Copilot": arriva il comando vocale per chiudere le sessioni

Microsoft continua a perfezionare l'esperienza d'uso di Copilot su Windows, puntando a un'interazione sempre più fluida e completamente hands-free. Dopo l'introduzione recente del comando vocale "Hey, Copilot", pensato per attivare l'assistente in modo immediato, l'azienda compie ora un passo ulteriore sviluppando un nuovo "semantic goodbye word". Questo comando permetterà agli utenti di chiudere una sessione vocale semplicemente pronunciando frasi come "Bye, Copilot" o "Goodbye", rendendo così l'intero processo di attivazione e chiusura completamente controllabile tramite voce. L'aggiornamento è stato individuato nella Microsoft 365 Roadmap, voce ID 529864, che spiega chiaramente l'obiettivo: offrire un'esperienza vocale completa e senza l'uso delle mani.

Cosa vuole ottenere Microsoft con il nuovo comando vocale per Copilot? Il nuovo sistema permetterà agli utenti di iniziare un'interazione con "Hey, Copilot" e concluderla con un semplice saluto, eliminando la necessità di interventi manuali e migliorando l'accessibilità del servizio. È importante sottolineare che questo aggiornamento riguarda l'app Copilot disponibile per tutti i PC Windows che utilizzano l'esperienza Microsoft 365 Copilot. Microsoft trasforma Windows 11 in un "agentic OS": nella taskbar (e non solo) saranno presenti agenti e funzioni IA Non si tratta quindi della versione integrata esclusivamente nei PC Copilot+, ma di una modifica che raggiungerà un bacino d'utenza molto più ampio, comprendendo sia gli utenti Windows 11 sia quelli che ancora utilizzano Windows 10. Secondo la roadmap, una versione preview di questa nuova funzione è prevista per novembre 2025, anche se Microsoft non ha comunicato pubblicamente alcun dettaglio aggiuntivo.