Il notebook da gaming MSI Cyborg 15 è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook MSI Cyborg 15 con RTX 4050 e Intel i7-13620H, con uno sconto del 16%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/11/2025
MSI Cyborg 15

Su Amazon è disponibile il notebook MSI Cyborg 15 a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 949 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del notebook MSI Cyborg 15

Si tratta in questo caso del notebook con Intel i7-13620H e NVIDIA RTX 4050 GDDR6 6 GB. Troviamo inoltre l'SSD da 1 TB e un display di livello IPS con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il processore permette di affrontare lavori multitasking ed eseguire giochi impegnativi, mentre la scheda video è alimentata dall'architettura NVIDIA Ada Lovelace, per un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

Notebook MSI Cyborg 15
Notebook MSI Cyborg 15

La dissipazione del calore è ancora più efficiente grazie al nuovo design a tubo condiviso per CPU e GPU, in modo da garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
