I giochi gratis misteriosi dell'Epic Games Store del 29 maggio sono disponibili

Potrete riscattare i regali in questione a questo indirizzo entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 5 giugno . Una volta fatto, saranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti. A partire da oggi, 29 maggio, potrete aggiungere alla vostra collezione Limbo e Tiny Tina's Wonderlands .

Scopriamo i giochi dell'Epic Games Store di questa settimana

Limbo è un platform puzzle game sviluppato da Playdead, caratterizzato da uno stile artistico minimalista in bianco e nero e un'atmosfera inquietante. Il gioco segue un ragazzo senza nome che attraversa un mondo oscuro e surreale, alla ricerca della sorella scomparsa. Il gameplay si basa sulla risoluzione di enigmi ambientali e sull'esplorazione, mentre la narrazione è priva di dialoghi, lasciando spazio all'interpretazione del giocatore.

Tiny Tina's Wonderlands è un FPS in prima persona con profondi elementi ruolistici e una forte impronta fantasy, concepito come spin-off della celebre serie Borderlands. Il gioco trasporta i giocatori in un mondo surreale, frutto della mente imprevedibile di Tiny Tina, dove la magia convive con il caos e l'assurdo regna sovrano. Oltre a creature mitologiche e draghi, i giocatori si troveranno a esplorare scenari in cui fiumi di cola scorrono da lattine giganti, montagne di dolciumi fungono da fortezze e cavalli di cristallo galoppano sotto cieli psichedelici. Ecco la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands.

