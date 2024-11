Il trailer di lancio di LEGO Horizon Adventures ci ricorda che ora è disponibile su PS5, PC e Nintendo Switch

Parliamo di un action adventure realizzato grazie alla collaborazione degli autori originali di Guerrilla Games e Studio Gobo, che riprende in parte le meccaniche di gioco, i combattimenti con animali e dinosauri meccanici e gli elementi della trama della serie principale, mescolandoli all'ironia e la formula action adventure tipica dei giochi LEGO, per dare vita a un'esperienza sicuramente più leggera e accessibile dell'originale e adatta a tutta la famiglia.

Un'avventura LEGO per tutta la famiglia

Nel gioco ci uniniamo ad Aloy e ai suoi compagni d'avventura per provare a salvare la Terra da Helis, che ha fondato una setta di adoratori del sole dai scopi oscuri, il tutto raccontato con toni decisamente più leggeri della serie originale e con una vena ironica di sottofondo tipica dei giochi LEGO. Il gioco è affrontabile in solitaria o in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa in locale o online.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Horizon Adventures, dove affermiamo di aver particolarmente apprezzato il comparto tecnico del gioco e le dinamiche dei combattimenti, rimanendo un po' delusi, invece, per una longevità abbastanza risicata e una struttura fin troppo lineare.