PS5: bundle con COD: Modern Warfare 3 scontato di 120€ in Italia, date e dettagli dell'offerta

Sony ha annunciato una promozione speciale per il bundle con PS5 Standard con Call of Duty: Modern Warfare 3, che sarà disponibile in Italia all'invitante prezzo di 499,99 euro per un periodo limitato di tempo, con uno sconto pari a 120 euro.

Infatti, il prezzo standard del bundle è di 619,99 euro, dunque l'offerta si presenta davvero molto invitante per chiunque deve ancora acquistare una console di attuale generazione e in particolare per i fan della serie sparatutto di Activision Blizzard.