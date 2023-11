Square Enix: crescono i ricavi grazie a Final Fantasy 16, ma i profitti sono crollati

Square Enix ha pubblicato i risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale 2024, che si concluderà il prossimo 31 marzo, dove ha registrato una crescita dei ricavi netti su base annuale ma anche un calo sostanziale dei profitti.

Nello specifico, stando alla documentazione condivisa dalla compagnia, i ricavi sono cresciuti anno su anno del 5% per un totale di 1,14 miliardi di dollari. Un risultato possibile, stando a Square Enix, grazie ai nuovi giochi pubblicati nel periodo di riferimento e in particolare Final Fantasy 16.

Tuttavia, sono stati registrati profitti per solo 115,2 milioni di dollari, il 33% in meno su base annuale. Ciò è stato giustificato dalla compagnia dall'aumento dell'ammortamento dei costi di sviluppo e marketing dei giochi.

Non aiuta poi il fatto che è stato registrato un calo delle vendite nel settore MMO, probabilmente fisiologico, dato che ora Final Fantasy 14 è in un periodo di stanca in attesa della corposa espansione Dawntrail in arrivo il prossimo anno e il lancio delle versioni Xbox che sicuramente porteranno tanti nuovi giocatori sui server di gioco.