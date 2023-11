Uncharted: L'Eredità Perduta ospita infine Lara Croft, grazie a una nuova mod

Alla fine, grazie a una mod , Uncharted è riuscito a trasformarsi in Tomb Raider , o qualcosa del genere: grazie a questa particolare modifica software, Lara Croft può essere utilizzata come protagonista all'interno di Uncharted: L'Eredità Perduta .

Una ricostruzione davvero ben fatta

In ogni caso, la costruzione del modello 3D è notevole e sembra essere totalmente artigianale, visto che non si tratta di un'estrapolazione di quello di Tomb Raider inserito in un nuovo contesto.

La mod può essere scaricata a questo indirizzo su NexusMods e comprende anche tre varianti del personaggio, con altrettanti costumi che si ispirano a vari capitoli della serie Tomb Raider: l'originale, quello di Tomb Raider: Cradle of Life e quello di Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Per l'occasione, anche la Jeep è stata cambiata con un colore blu tratto da quella presente in Tomb Raider: The Last Revelation. Purtroppo, la mod non modifica la voce del personaggio che resta quella di Chloe, ma per il resto fa davvero un ottimo lavoro di sostituzione della protagonista, mantenendo ovviamente le animazioni dell'originale.