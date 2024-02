Paper Mario supera Pragmata nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu

Una gara a due

Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth

È inevitabilmente una gara a due, quella che si svolge sulle pagine di Famitsu, con i titoli PS5 che sfidano quelli per Nintendo Switch e si alternano di volta in volta al comando. Manca infatti pochissimo all'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth e per allora vedremo quale sarà il nuovo gioco più atteso.

Certo, qualcosa potrebbe cambiare a breve per via del chiacchierato Nintendo Direct di febbraio, in cui verranno annunciate nuove produzioni in arrivo sulla console ibrida Nintendo.