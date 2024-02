Silent Hill: The Short Message ha superato i 2 milioni di download

Tutto questo nonostante sia stata accolta in maniera piuttosto negativa da parte della stampa, con valutazioni piuttosto basse e insufficienti , ma evidentemente non tanto da fiaccare la curiosità degli utenti che continuano ad avere una gran voglia di Silent Hill, a quanto pare.

Konami ha annunciato che Silent Hill: The Short Message ha raggiunto oltre 2 milioni di download nel giro di poco più di 10 giorni di presenza su PlayStation Store, a dimostrazione di come ci sia sempre grande curiosità per quel che riguarda la serie horror in questione.

Una specie di P.T.

Silent Hill: The Short Message ha atmosfere molto particolari

Silent Hill: The Short Message è una sorta di "teaser giocabile", che richiama chiaramente l'idea di P.T. Anche troppo chiaramente, come riferito da diverse recensioni, con il problema di non riuscire a reggere il confronto con il particolare titolo di Hideo Kojima poi rimosso dal mercato.

Nel gioco gratuito, ci troviamo a seguire l'inquietante storia di Anita, che dopo alcuni messaggi da parte dell'amica Maya si ritrova all'interno di un condominio fatiscente, alle prese con presenze oscure che all'improvviso fanno crollare ogni certezza a raziocinio.

Da qui parte una terrificante avventura che richiede di esplorare l'ambientazione, nota per suicidi e morti violente, alla ricerca di un qualcosa che farà da chiave per poter uscire dall'inquietante situazione. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di una data d'uscita per Silent Hill 2, il remake che dovrebbe essere quasi pronto ed è atteso per quest'anno.