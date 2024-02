Sea of Thieves su PS5, Rare non nasconde l'entusiasmo per questa nuova avventura

Sea of Thieves approderà anche su PS5 il prossimo 30 aprile e Rare non nasconde l'entusiasmo in merito a questa nuova, ambiziosa avventura che porterà il gioco a presentarsi di fronte a un'utenza inedita e decisamente ampia.

Alcune ore fa, ad esempio, il team di sviluppo ha temporaneamente impostato su "PS5" la posizione di Sea of Thieves, come si può vedere nello screenshot qui sotto. Parliamo del resto del primo gioco di Rare per PlayStation in 39 anni di storia del team.