Sea of Thieves sarà il primo gioco di Rare per PlayStation, in 39 anni di storia del team

Abbiamo finalmente ricevuto la conferma ufficiale: Sea of Thieves è uno dei giochi multipiattaforma e questo significa che arriverà anche su PlayStation 5. Si tratta di un evento da non sottovalutare, sotto più punti di vista. Significa non solo che un (altro) gioco di Microsoft uscirà dall'ecosistema Xbox/PC, ma anche che per la prima volta in assoluto Rare pubblicherà un gioco su una console di Sony.

Rare è una compagnia storica del mondo videoludico e ha alle spalle ben 39 anni di carriera. Non ha però mai pubblicato un singolo gioco su console PlayStation.

Il motivo? Nintendo possedeva parte di Rare fino a quando Microsoft non l'ha acquistata. Questo ha sempre fatto sì che lo sviluppatore non si mettesse mai al lavoro su un progetto per PlayStation.

Come dice Geoff Keighley - organizzatore dei The Game Awards, del Summer Game Fest e della Opening Night Live della Gamescom - il tutto sta per cambiare, precisamente il 30 aprile quando Sea of Thieves arriverà su PS5.